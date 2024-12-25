Собственников квартир с плитами ждет штраф в 15 тысяч рублей и отключение газа: что изменилось Юлия ЧелкановаШтрафы за нарушение правил использования газовых приборов в быту становятся реальностью для многих собственников квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии