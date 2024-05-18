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LEON Вторая лига Б. «Урал-2» против «Сокола», «Уралец-ТС» – «Амкар», «Звезда» СПб принимает «Знамя Труда»

«Звезда» СПб принимает «Знамя Труда», «Зенит-2» против «Енисея-2», «Спартак-2» – «Торпедо Владимир». LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 9-й тур Динамо Ставрополь – Строитель Каменск-Шахтинский Дата проведения 18 мая, Онлайн матча   Биолог – Ангушт Дата проведения 18 мая, 16.

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