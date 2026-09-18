Американские «Арли Берк» курят в сторонке: Ким Чен Ын благословил «ядерный» эсминец «Кан Гон» Пхеньян в очередной раз удивил всех — столь быстро такие корабли никто не строит, разве что с помощью хороших друзей На фото: Ким Чен Ын, высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), на борту эсминца «Чхве Хен» Все время считалось, что серьезная ограниченность в ресурсах и компетенциях никогда не позволит Северной Корее занять хоть какое-то место среди лидеров мирового кораблестроения.
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ВСУ лишились «машины апокалипсиса»: броневик «Сенатор» уничтожен ударами дронов ВС РФАргументы и Факты — последние новости России и мира сегодняaif
Российские военные уничтожили в зоне СВО канадскую бронемашину «Сенатор», известную как «машина апокалипсиса». Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему потеря этого броневика — серьёзный удар для ВСУ.
В зоне спецоперации российские военные уничтожили канадскую бронемашину «Сенатор», известную среди военных как «машина апокалипсиса». Это серьёзная потеря для вооружённых сил Украины, уверен военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в комментарии aif.ru. По его словам, «Сенатор» — мощная бронированная машина с противоминным днём и специальными геометрическими проекциями, которые мешают боеприпасам разрушить корпус. Свое прозвище броневик получил за способность действовать в зоне ядерного и химического заражения, надёжно защищая экипаж от вредного воздействия.
Матвийчук отмечает, что вживую увидеть движущийся танк или бронемашину на передовой сейчас — большая редкость. Российские военные уничтожили столько техники ВСУ, что противник вывел оставшиеся машины в резерв и применяет их лишь в особых случаях. Раз «Сенатор» попал в зону видимости и поражения российских беспилотников, значит, противник готовил что-то действительно важное. Бронемашины такого класса напрямую в боях не участвуют — их задача перевозить личный состав, обычно отделение из десяти человек.
Столько военнослужащих могут использоваться для диверсионных или иных спецзадач: «Сейчас же нет таких мобильных групп, как рота. Это, как правило, отделение или расчёты», — подчеркнул Матвийчук. По его мнению, уничтожение «Сенатора» сорвало противнику не просто переброску сил, а выполнение особой операции на одном из участков линии боестолкновений.
УВЗ отправил в войска танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М с обновлённой защитой. При этом конструкторы продолжают совершенствовать машины с учётом опыта современных боёв.
Йеменское наступление поставило Эр-Рияд перед новым выбором
Наступление хуситов в Йемене превратило локальные бои в проблему для Саудовской Аравии: поддерживаемые Эр-Риядом силы потерпели серьёзное поражение, а власть хуситов расширилась на стратегическом направлении у Красного моря. Об этом пишет Financial Times.
Ключевым эпизодом стал захват Мохи — порта на йеменском побережье Красного моря. Как сообщала The Guardian 10 сентября, командующий правительственными силами Тарек Салех признал отход своих подразделений к югу от города и назвал его перегруппировкой. По данным издания, хуситы заявили о контроле над значительной территорией в ходе наступления.
Моха важна не только как точка на карте йеменского конфликта. Город расположен у Баб-эль-Мандебского пролива — одного из главных морских путей между Красным морем и Аденским заливом. Контроль над побережьем даёт хуситам больше возможностей влиять на безопасность судоходства в районе, где атаки на торговые суда уже стали фактором международного кризиса.
Одновременно обострилась ситуация в воздухе. Хуситы 16 сентября заявили, что сбили саудовский истребитель F-15 над провинцией Мариб, и опубликовали видео с обломками самолёта. Саудовские власти публично это заявление не комментировали. Al Jazeera также сообщала о новых ударах правительственных сил по позициям хуситов в районе Мохи и о применении беспилотников на марибском направлении.
Для Эр-Рияда проблема теперь выходит за пределы поддержки союзников внутри Йемена. Новые потери местных сил означают, что Саудовской Аравии приходится решать, ограничиться ли военной кампанией и перегруппировкой партнёров или искать политический выход из конфликта с хуситами.
Этот выбор становится ещё жёстче на фоне позиции США. The Guardian 16 сентября сообщила, что американские чиновники решили не подключаться к конфликту на стороне Саудовской Аравии напрямую. По информации газеты, Вашингтон склоняется к дипломатическим контактам с хуситами, тогда как Эр-Рияду остаётся либо искать договорённость о будущем устройстве Йемена, либо собирать региональную коалицию для нового давления на них.
Как затопление Черноморского флота спасло Севастополь в 1854 году
Затопление парусных кораблей Черноморского флота в Севастопольской бухте стало важным эпизодом Крымской войны. Это сложное решение было принято главнокомандующим русской армией Александром Сергеевичем Меншиковым, который опасался прорыва вражеских судов на рейд порта и последующей высадки десанта. Морское командование высказалось категорически против затопления и предложило вывести корабли в море, чтобы принять неравный бой с англо-французской эскадрой. Тем не менее, Меншикову удалось настоять на своём распоряжении, и команды кораблей, а также морские орудия были направлены на берег, где приняли активное участие в обороне Севастополя.
В 1853 году Черноморский флот под командованием вице-адмирала Павла Степановича Нахимова нанёс сокрушительное поражение турецкому флоту при Синопе. Это победа вызвала бурю восторга в российском обществе, однако привела к вступлению в войну Франции и Великобритании. Винтовые паровые флоты этих держав по своему техническому уровню намного превосходили наши парусные корабли, поэтому не стоило и надеяться одержать над ними победу. В ожидании вторжения черноморские корабли разместились в Севастопольской бухте, где и встретили известие о высадке врага в Крыму.
После поражения русской сухопутной армии при Альме стало понятно, что Севастополю не удастся избежать осады. После некоторых раздумий Меншиков принял решение, которые многие офицеры сочли весьма тягостным для русской чести. На собрании флагманов (командующих флотом) 9 сентября 1854 года был зачитан приказ адмиралу Владимиру Алексеевичу Корнилову затопить семь судов (пять линейных кораблей («Силистрия», «Уриил», «Селафаил», «Три Святителя» и «Варна»), а также два фрегата («Сизополь» и «Флора») у входа в Севастопольскую бухту. При этом все орудия и экипажи их предполагалось снять и передать на бастионы, которым в скором времени предстояло вступить в ожесточённое противостояние с противником.
Корнилов был категорическим противником приказа, поэтому старался оттянуть его исполнение. Тем не менее, Меншиков на следующий день категорически настоял на своём решении. Затопление кораблей стало настоящей трагедией не только для моряков, но и для всех жителей Севастополя, чья жизнь была тесно связана с морем.
Корабельная преграда на время стала непреодолимым препятствием для вражеского флота, однако в последующем осенние штормы сильно её повредили. Пятого ноября морякам снова пришлось пожертвовать линейным кораблём «Гавриилом», а 14 декабря – корветом «Пилад», чтобы закрыть возникшую брешь. В последующем затопления повторялись, и последнее из них произошло в ночь с 27 на 28 августа 1855 года. У России больше не оставалось Черноморского флота, но моряки продолжали бороться с противником до конца осады, положив тысячи своих жизней на бастионах.
Историки до сих пор спорят, было ли распоряжение Меншикова целесообразным в сложившихся обстоятельствах. С одной стороны, угроза действительно существовала, и вражеский флот мог попытаться проникнуть в бухту. С другой стороны, это было бы для англичан и французов очень рискованным решением, так как совокупная мощь кораблей и береговых батарей могла нанести им огромный урон. К сожалению, мы сегодня можем лишь предполагать развитие событий, не имея возможности ретроспективно о них судить.
После окончания Крымской войны многие суда были подняты со дня моря, однако в строй так и не вернулись. Дело в том, что времена парусного флота безнадёжно канули в Лету, да и флот на Чёрном море России по условиям Парижского мира иметь не полагалось. В 1905 году по проекту скульптора академика Амандуса Хейнриха Адамсона, архитектора Валентина Августовича Фельдмана и военного инженера Фридриха Оскара Энберга был построен «Памятник затопленным кораблям». Он по сей день является символом несгибаемого мужества Севастополя, готового пожертвовать самым дорогим для спасения Отечества.
Заглавная иллюстрация. Затопление кораблей Черноморского флота на Севастопольском рейдена кратине И.А.Владимирова
Столкновение в Аравийском море обострило спор Индии и Пакистана
Индия и Пакистан обменялись дипломатическими протестами после столкновения военных кораблей в Аравийском море. Инцидент произошёл 15 сентября и стал первым прямым военным столкновением двух стран после их четырёхдневнего конфликта в мае 2025 года. На этот раз удар пришёлся не по небу, а по морю — там, где у Нью-Дели и Исламабада почти не осталось механизмов для быстрого снятия напряжения.
Пакистанское внешнеполитическое ведомство заявило, что индийский корабль пытался войти в район учений SEASPARK-26, которые пакистанский флот проводит в своей исключительной экономической зоне с 1 сентября. По версии Исламабада, 15 сентября индийский эсминец совершил опасный манёвр и столкнулся с пакистанским кораблём. Пакистан обвинил Индию в нарушении двустороннего соглашения 1991 года, по которому военные корабли сторон в международных водах должны держаться друг от друга на расстоянии не менее трёх морских миль — около 5,6 километра.
Нью-Дели описывает эпизод иначе. Индийский МИД утверждает, что его корабль находился в международных водах и выполнял обычное патрулирование, когда пакистанское судно на высокой скорости приблизилось к нему и действовало «непрофессионально и небезопасно». Индия вызвала временного поверенного в делах Пакистана и потребовала предотвратить повторение подобных случаев; Исламабад вскоре вызвал индийского дипломата с зеркальным протестом.
Индийская сторона сообщила, что серьёзного ущерба в результате столкновения не было. Однако спор о месте и обстоятельствах контакта остался неразрешённым: ни одна из сторон не опубликовала видеозапись, данные маршрутов или другие материалы, которые позволили бы восстановить картину независимо.
Особую остроту эпизоду придаёт недавняя история отношений двух стран. В мае 2025 года Индия и Пакистан четыре дня обменивались ударами ракет и беспилотников, приблизившись к полномасштабной войне сильнее, чем за многие десятилетия. С тех пор прямые каналы военного взаимодействия остаются крайне ограниченными, а послов в столицах друг друга у стран нет ещё с 2019 года.
Соглашение 1991 года должно было снизить риск именно таких случайных сближений. Но оно устанавливает дистанцию между кораблями, не прописывая детально порядок манёвров и расследования инцидентов. Поэтому нынешнее столкновение быстро перешло из навигационной аварии в дипломатический конфликт — и показало, насколько опасным может стать даже короткий контакт кораблей в водах между двумя ядерными державами.