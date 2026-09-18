Американские «Арли Берк» курят в сторонке: Ким Чен Ын благословил «ядерный» эсминец «Кан Гон» Пхеньян в очередной раз удивил всех — столь быстро такие корабли никто не строит, разве что с помощью хороших друзей На фото: Ким Чен Ын, высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), на борту эсминца «Чхве Хен» Все время считалось, что серьезная ограниченность в ресурсах и компетенциях никогда не позволит Северной Корее занять хоть какое-то место среди лидеров мирового кораблестроения.