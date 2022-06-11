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Девушки бывают разные — черные, белые, красные… синие и даже фиолетовые

Девушки бывают разные — черные, белые, красные… синие и даже фиолетовые

Представители сильной половины человечества до сих пор не могут определиться: кто лучше — брюнетки, блондинки или рыженькие? А сейчас их задача стала еще сложнее, ведь среди претенденток появились очаровательные нимфы с волосами всех цветов радуги.

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