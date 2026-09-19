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Живая история из прошлого: польский подросток, который не может отключить память

Представьте: каждый день вашей жизни хранится в памяти с невероятной точностью. Погода, услышанные фразы, детали интерьера — всё это остаётся у вас в голове как живой архив.

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