«Это закончится когда-нибудь?»: сына Кудрявцевой увезли на скорой

Звездный наследник получил травму на прогулке У телеведущей Леры Кудрявцевой был непростой год: она чуть не развелась с супругом Игорем Макаровым, обвинив его в алкоголизме, получила тяжелую травму ноги и прошла через долгий период восстановления.
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