«Это закончится когда-нибудь?»: сына Кудрявцевой увезли на скорой

Звездный наследник получил травму на прогулке У телеведущей Леры Кудрявцевой был непростой год: она чуть не развелась с супругом Игорем Макаровым, обвинив его в алкоголизме, получила тяжелую травму ноги и прошла через долгий период восстановления.