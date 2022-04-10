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Пострадавшим от опасного бария петербуржцам выплатят до 500 тысяч рублей

Семьи погибших получат компенсацию в размере 1 млн рублей. В Петербурге начали принимать заявки на выплату компенсаций пострадавшим и семьям погибших от отравления барием в Городском консультативном-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса.

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