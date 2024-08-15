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Репрессии закона и порядка широко недооценены как ответ государственной политики

Репрессии закона и порядка широко недооценены как ответ государственной политики

Помните отечественных дегенератов носившихся с криками "при Сталине судили даже детей".Ну так вот.Репрессии закона и порядка широко недооценены как ответ государственной политикиСамыми молодыми фигурантами дела о беспорядках в Великобритании стали (https://www.

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