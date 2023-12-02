В Бразилии допустили, что в 2025 году проведут товарищеский матч с Россией

Сборная России в 2025 году может провести товарищескую встречу с Бразилией. Представитель Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал, что национальная команда в 2024 году не проведет встречу с Россией, но допустил, что такой товарищеский матч пройдет в 2025 году.
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