В Бразилии допустили, что в 2025 году проведут товарищеский матч с Россией

Сборная России в 2025 году может провести товарищескую встречу с Бразилией. Представитель Конфедерации футбола Бразилии Родриго Пайва рассказал, что национальная команда в 2024 году не проведет встречу с Россией, но допустил, что такой товарищеский матч пройдет в 2025 году.