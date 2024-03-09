С какой частотой в неделю мужчины должны заниматься сексом, чтобы поддерживать свое здоровье? Частота вообще влияет на здоровье мужчины?  

Никаких нормативов и рекомендуемых показателей на этот счет не существует. Люди, как бы это странно ни звучало, очень разные; потребности и возможности у них разные, но это не означает, что из-за этих особенностей одни более здоровые, а другие менее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии