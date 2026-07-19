Овечкин: последняя игра в хоккее у меня будет за московское «Динамо»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин хочет, чтобы его последняя игра была в московском «Динамо». «Есть миф, что только побью рекорд Гретцки по голам с учётом плей-офф — поеду в Россию играть? Во-первых, надо сначала побить.