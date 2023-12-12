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«Им можно верить». Названы синоптики Приморья, чей прогноз правдив на 100%

«Им можно верить». Названы синоптики Приморья, чей прогноз правдив на 100%

В Приморском крае прошел профессиональный конкурс на лучшего синоптика. По его результатам было выбрано два специалиста, чьи прогнозы за 2023 год отличаются достоверностью, информативностью и заблаговременностью, сообщает PRIMPRESS.

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