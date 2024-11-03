Штрафы за продажу газосодержащих товаров обсудят в ближайшее время

Госдума в ближайшее время начнет рассматривать проект закона об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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