Ускоритель поймали при помощи «Мехазиллы», а вот сам Starship «потеряли» — он сгорел в атмосфере. Седьмой испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship пошел не по плану

В США состоялся седьмой испытательный полет сверхтяжелой ракеты-носителя SpaceX Starship. Ракета стартовала с космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 17:37 по времени восточного побережья (01:37 по московскому времени).
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