Мозг собрали в единую карту: она объединяет данные от клеток до целых областей

Программный комплекс siibra связывает миллиарды нейробиологических данных из разных источников, позволяя анализировать мозг, обучать ИИ и точнее планировать медицинские процедурыУчёные представили программный комплекс siibra, который объединяет разрозненные данные о человеческом мозге в единый многоуровневый цифровой атлас.
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