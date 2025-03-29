Зеленский признался, что жена диктует ему решения

Владимир Зеленский рассказал, что часто обращается за советами к своей жене Елене. В интервью французскому изданию Le Figaro он отметил, что, несмотря на множество советников, именно супруга занимает особое место среди них.
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