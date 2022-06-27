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Huawei Nova 10 и 10 Pro впервые позируют вместе. Подробности о характеристиках младшей модели

Huawei Nova 10 и 10 Pro впервые позируют вместе. Подробности о характеристиках младшей модели

На прошлой неделе мы уже публиковали характеристики и изображения Huawei nova 10 Pro, а теперь у нас есть подробности и о младшей модели без приставки Pro, а также общее фото Huawei nova 10 и Huawei nova 10 Pro.

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