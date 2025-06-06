Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 044 подписчика

Вода не пригодна даже для мытья посуды. Выяснилось, чем отравились туристы на теплоходе "Михаил Булгаков"

Вода не пригодна даже для мытья посуды. Выяснилось, чем отравились туристы на теплоходе "Михаил Булгаков"

Массовая вспышка кишечной инфекции на теплоходе "Михаил Булгаков". Более 230 пассажиров обратились к врачам с симптомами отравления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх