Для исследования обледенения самолетов в России создали аэродинамическую трубу

В Институте теоретической и прикладной механики СО РАН введена в эксплуатацию уникальная для России малая климатическая аэродинамическая труба, предназначенная для изучения процессов обледенения в авиации.
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