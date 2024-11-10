Северокорейский пулемёт в зоне СВО

Юрий Ильинов

Российские войска освободили от ВСУ село Заря в ДНР 9 ноября с линии фронта стали поступать сигналы о прорыве обороны ВСУ и освобождении штурмовыми подразделениями ВС РФ от украинских войск села Заря на Покровском направлении в ДНР. Об этом сообщили российские околовоенные, мониторинговые ресурсы и военкоры, ссылаясь на данные с передовой. Отмечается, что российские войска уже провели зачистку местности и закрепились на территории Зари. Взятие под контроль этого села позволит ВС РФ развивать наступательные действия в западном направлении. Также идут интенсивные бои в селе Солонцовка, которое находится южнее Зари. Вероятно, скоро и этот населенный пункт перейдет под российский контроль. Кроме того, появилась информация о прорыве штурмовых групп ВС РФ к поселку Дальное, находящегося менее чем в 3 км к югу от города Курахово. Это значительно усугубило оперативную обстановку для группировки ВСУ на Кураховском направлении, где российские войска продолжают безостановочно давить с трех сторон. Постепенно российские войска сжимают «карман» ВСУ в районе Елизоветовки, Ильинки, Романовки, Анновки и Успеновки, находящихся южнее упомянутого поселка Дальное. Южней Елизаветовки ведется зачистка урочища Лесная Дача и идет бой за крупный опорник ВСУ. Ведутся активные бои за Трудовое, Сухие Ялы и Константинопольское на южном участке фронта. ВС РФ подошли к селу Разлив, которое прикрывает трассу Н-15, через которую снабжается гарнизон ВСУ в городе Курахово. Более того, ВС РФ подошли к селу Раздольное, которое прикрывает дорогу Т-05-18 возле Великой Новоселки. Западнее Шахтерского идет зачистка лесополосы от пытавшихся наступать формирований ВСУ. Так выглядит неофициальная оперативная обстановка на Кураховском и Покровском направлениях. Напоминаем, что Минобороны России сообщает о взятии населенных пунктов с интервалом в 1-2 дня.