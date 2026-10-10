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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ГК «Полипласт» вышла из состава учредителей «Лады». Ее доля перейдет правительству Самарской области, «АвтоВАЗ» остается партнером клуба

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что группа компаний «Полипласт» вышла из состава учредителей «Лады».

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