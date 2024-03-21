Если российские спортсмены ради поездки на Олимпиаду будут осуждать СВО и дискредитировать вооруженные силы, на родине их будет ждать ответственность.
Чернышенко предупредил об ответственности для спортсменов-олимпийцев
Комментарии
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Ю
Южанин
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11 час.
Валентин Воробьев
Выступление на ОИ без флага и гимна - вид полнейшего равнодушия к собственной стране. Отказ от участия на таких условиях достоин уважения. Имейте гордость, спортсмены!
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2 час.
Traveller
Вы лучше обратите внимание на должность этого "гражданина". Призывает ехать без флага и гимна (внимание !!!!!!) - " российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года." Так кто страной управляет? Вот такие "выдающиеся государственные..."?
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1 час.
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