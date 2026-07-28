Виталий Стежко наградил юных футболистов за победу в Кубке Губернатора

Юные футболисты из Геленджика, Сочи и Курганинского района, одержавшие победу и занявшие призовые места в Кубке Губернатора Краснодарского края, получили награды из рук защитника ФК «Краснодар» Виталия Стежко.
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