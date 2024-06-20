Арбитражный суд Санкт-Петербурга защитил Газпром от юридического произвола ЕС Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил французской Engie S.
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга защитил Газпром от юридического произвола ЕС Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил французской Engie S.
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