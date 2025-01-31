Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я наверное никого не удивлю если скажу последние несколько месяцев в нашей стране произошло сразу несколько крупных скандалов с массовой раздачей квартир так называемым новым "россиянам".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии