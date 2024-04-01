Целесообразность использования в качестве носителей ФАБ-3000 с УМПК самолётов стратегической, дальней и транспортной авиации

Самое могучее неядерное оружие нашего времени, выпускаемое большой серией, требует соответствующих средств доставки.
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