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Генерал НАТО Марлов: большинство профессиональных солдат ВСУ убиты или ранены

Генерал НАТО Марлов: большинство профессиональных солдат ВСУ убиты или ранены

Большинство профессиональных солдат Вооруженных сил Украины на данный момент убиты или ранены. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант НАТО Андреас Марлов, являющийся командующим тренировочной миссией Североатлантического альянса по Украине.

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