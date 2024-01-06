Генерал НАТО Марлов: большинство профессиональных солдат ВСУ убиты или ранены

Большинство профессиональных солдат Вооруженных сил Украины на данный момент убиты или ранены. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант НАТО Андреас Марлов, являющийся командующим тренировочной миссией Североатлантического альянса по Украине.
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