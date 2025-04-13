ЕС рассматривает возможность создания оборонного фонда для снижения долгового бремени от военных закупок

Министры финансов Европейского союза в субботу начали обсуждение вопроса о создании общего оборонного фонда, который будет закупать и владеть военной техникой, а затем сдавать ее в аренду государствам-членам за определенную плату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии