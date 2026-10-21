В России прорабатывают проект создания газопровода «Сила Байкала». Об этом сообщила пресс-службе Кабмина по итогам 31-й встречи глав правительств России и Китая.
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