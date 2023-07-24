На Южном Урале люди встретились с медведем, который вышел на овсяное поле

Семья из Челябинской области встретила на овсяном поле медведя. Об этом сообщили в "Аргаяш-Медиа". Жители деревни Яраткулова отправились за вениками в лес в сторону деревни Куянбаева, в километре от которой супруги заметили опасного хищника.