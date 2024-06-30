Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Когда Петр Толстой рассуждал о западных ценностях, где-то в России чихнул Дмитрий Медведев

Петр Толстой Мне нравится Пётр Толстой, хоть он и депутат, к которым у меня абсолютно прохладное отношение, но мне нравится то, что говорит Пётр Толстой.

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