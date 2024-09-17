"Миф" о том, что США лишилось своего промышленного производства

На заводе Боинга Передайте привет читателям канала! Тема сегодняшней статьи неожиданная. В мире привычно называют Россию страной с разваленной промышленностью, которая ничего не производит и является просто аграрной страной.
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