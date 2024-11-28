Новые шаги сотрудничества: президенты России и Казахстана выступили на форуме в Уфе

УФА, 28 ноября, ФедералПресс. На ХХ форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялось пленарное заседание с участием президентов двух стран, Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, которое прошло в онлайн-формате из Астаны.
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