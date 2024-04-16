В Хабаровском крае полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве связанного с покупкой автомобиля за границей

В полицию за помощью обратилась горожанка, ставшая жертвой обмана со стороны знакомого. Генеральный директор коммерческой фирмы, зная о желании женщины приобрести автомобиль, предложил помощь в покупке транспортного средства, и последующей доставке из Японии в Хабаровск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии