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В США высказались о выступлении участников Игр дружбы на Олимпиаде

В США высказались о выступлении участников Игр дружбы на Олимпиаде

Генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) высказался о возможности выступления на Олимпиаде участников Игр дружбы.

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