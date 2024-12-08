Новосибирск украсил елку фанерными шарами в новогодней столице РФ

В Киров сегодня приехали сказочные герои, в том числе Деды Морозы из разных уголков России: Урал-Мороз, Северный Дед Мороз, Дед Мороз Черноземья, Якутский Дед Мороз, Калмыцкий Дед Мороз - Киитн Аав, а также Снегурочки.