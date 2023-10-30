В Махачкале задержали 60 участников беспорядков в аэропорту

Сотрудники правоохранительных органов установили более 150 человек, которые стали участниками беспорядков на территории международного аэропорта в Махачкале, 60 из них были задержаны для дальнейшего разбирательства.
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