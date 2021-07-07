Происшествия

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Накануне Дня семьи транспортные полицейские Приангарья раскрыли секреты семейного счастья

Накануне Дня семьи транспортные полицейские Приангарья раскрыли секреты семейного счастья

В Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте и его линейных подразделениях работает множество супружеских пар, имеющих свои секреты семейного благополучия.

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