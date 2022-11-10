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Клопп о 3 сэйвах Келлехера в серии пенальти: «Он поистине превосходен, современный голкипер. У него еще все впереди»

Главный тренер «Ливерпуля» оценил игру Киувина Келлехера. Вратарь «красных» отбил три послематчевых 11-метровых во встрече 3-го раунда Кубка Англии с «Дерби» (0:0, 3:2 по пен.

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