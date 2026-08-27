В Минпросвещения создают единые учебники

Уже завершена линейка учебников по истории, а сейчас в активной фазе — подготовка пособий по обществознанию, русскому языку, литературе и естественно научным дисциплинам Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявил, что ведомство разрабатывает унифицированные учебники для всех предметов.
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