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Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся отправили в отставку

Зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся отправили в отставку

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся покинул занимаемую им должность. Как сообщило агентство «Синьхуа», решение о его отставке было принято в ходе заседания Постоянного комитета ВСНП.

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