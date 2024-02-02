Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валера Морозов
    Да, такого правительства у немцев еще не было… Но, они его заслужили!Правительство Ола...
  • Юлия Юлия
    Хоть бы не обманули!Хуситы пригрозили...
  • Igor
    Президент России заседает в золочёных палатах,а этот хохлатый шнырь в яме.Стены обшиты ОСБ как в сарае.Ожидается мятеж: ...

Грабят клиентов: в Великобритании раскрыли крупное мошенничество с ветряными электростанциями

Грабят клиентов: в Великобритании раскрыли крупное мошенничество с ветряными электростанциями

Десятки британских ветряных электростанций, которыми управляют некоторые из крупнейших энергетических компаний Европы, регулярно переоценивают объемы производства электроэнергии, добавляя миллионы лишних фунтов в год к счетам потребителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
holms sherlok
Это из серии британские ученые сделали открытие!!!!🤣🤣🤣
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх