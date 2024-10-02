США раскритиковали решение Израиля объявить генсека ООН персоной нон грата

Непродуктивным назвал решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша персоной нон грата официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер в заявлении для журналистов 2 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии