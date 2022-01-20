Минсельхоз намерен ввести обязательную маркировку домашних животных

Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, документ был внесен в палату в прошлом ноябре, он вводит понятия маркировки и учета животных в стране.
Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, документ был внесен в палату в прошлом ноябре, он вводит понятия маркировки и учета животных в стране.
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