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Минсельхоз намерен ввести обязательную маркировку домашних животных

Минсельхоз намерен ввести обязательную маркировку домашних животных

Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, документ был внесен в палату в прошлом ноябре, он вводит понятия маркировки и учета животных в стране.

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