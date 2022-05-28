57 пунктов управления войск Украины уничтожены артиллерией России

57 пунктов управления, а также 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения были уничтожены ракетными войсками и артиллерией России, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая на брифинге.
57 пунктов управления, а также 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения были уничтожены ракетными войсками и артиллерией России, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 28 мая на брифинге.
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