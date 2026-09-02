Подростки устроили драку на Бульваре Победы в Братске

Полицейские в Братске установили участников конфликта подростков. Инцидент произошел 31 августа на Бульваре Победы: двое несовершеннолетних 14 и 15 лет нанесли друг другу телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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