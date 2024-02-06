У администрации президента заметили вероятно перевозящий Карлсона автомобиль

От администрации президента отъехал вероятно перевозящий Карлсона автомобиль Автомобиль, на котором, вероятно, перевозят по Москве американского журналиста Такера Карлсона, заметили у администрации президента России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии