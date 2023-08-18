Ученые рассказали, как сделать из труса храбреца

Геннадий Исаков

Да напоите мужика, а там: "Зайчишка захмелел. «Да что мне Лев! — кричит. — Да мне ль его бояться? Я как бы сам его не съел! Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться! Да я семь шкур с него спущу! И голым в Африку пущу!..»