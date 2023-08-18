Даже самого трусливого человека можно сделать настоящим бойцом. Надо всего лишь отрегулировать работу нервных клеток мозга, отвечающих за агрессию.
Ученые рассказали, как сделать из труса храбреца
Комментарии
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Геннадий Исаков
Да напоите мужика, а там: "Зайчишка захмелел. «Да что мне Лев! — кричит. — Да мне ль его бояться? Я как бы сам его не съел! Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться! Да я семь шкур с него спущу! И голым в Африку пущу!..»
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16 час.
Егор П
агрессивный трус или трусливый агрессор?
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15 час.
Л
Леонид
Под химией и ныне укропы под покос идут волнами...
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10 час.
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