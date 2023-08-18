Don't Panic Magazine

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Ученые рассказали, как сделать из труса храбреца

Ученые рассказали, как сделать из труса храбреца

Даже самого трусливого человека можно сделать настоящим бойцом. Надо всего лишь отрегулировать работу нервных клеток мозга, отвечающих за агрессию.

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Комментарии
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Геннадий Исаков
Да напоите мужика, а там: &quot;Зайчишка захмелел. «Да что мне Лев! — кричит. — Да мне ль его бояться? Я как бы сам его не съел! Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться! Да я семь шкур с него спущу! И голым в Африку пущу!..»
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