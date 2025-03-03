В Госдуме рассказали о новых лимитах налоговых вычетов

В России правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменяются с 2025 года. В частности, увеличивается размер возврата по имущественному налоговому вычету, рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.