Убийца вражеских штабов: Россия готовит новый супербеспилотник

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Сегодня 238 прочитали Русская армия имеет два великолепных беспилотника, один из которых кошмарит стратегические тылы Украины, второй безжалостно охотится на технику в прифронтовой полосе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии